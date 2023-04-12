وهران: وفاة طفل إثر إصطدام شاحنة بـ4 سيارات

لقي طفل حتفه، وأصيب 4 آخرين في حادث مرور وقع وسط مدينة بوتليليس في وهران.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في إنحراف شاحنة محملة بالرمل، مع إصطدامها بأربعة سيارات.

وتوجهت إسعافات الحماية إلى عين المكان أين تم تسجيل وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي 15 سنة. حيث توفي في عين المكان وتم تحويله نحو مصلحة حفظ الجثث.

كما تم تسجيل خلال نفس الحادث 4 جرحى يعانون من إصابات متفاوتة وتتراوح أعمارهم بين 25 و 65 سنة.

وقدمت للمصابين، الإسعافات اللازمة في عين المكان ليتم تحويلهم نحو عيادة متعددة الخدمات ببوتليليس.