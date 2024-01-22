وهران: وفاة عجوز وإصابة شخصين في حادث مرور

لقيت عجوز مصرعها وأصيب شخصين آخرين في حادث إنحراف سيارة على مستوى نفق الأمير عبدالقادر بوهران.

تدخلت الوحدة الرئيسية الحماية المدنية وهران المجاهد المتوفى المقدم بن سنوسي محمد. على الساعة 12 سا و 03 دقيقة، من أجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في إنحراف سيارة على مستوى نفق الأمير عبدالقادر بالطريق الإجتنابي رقم 03 بلدية ودائرة وهران.

وخلف الحادث إصابة شخصان الأول يبلغ من العمر حوالي 65 سنة. والثاني من جنس أنثى تبلغ من العمر حوالي 44 سنة. يعانيان من إصابات متفاوتة تم إسعافهما في عين المكان ونقلهما نحو مستشفى بلاطو.

كما تم تسجيل وفاة إمرأة تبلغ من العمر حوالي 73 سنة. تم تحويل جثتها نحو مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى.