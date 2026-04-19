وهران.. وفاة عشرينية إثر سقوطها من منحدر جبلي

لقيت امرأة حتفها في حادث مميت إثر سقوطها من منحدر جبلي بعلو حوالي 50 متر بالمكان المسمى “جوالق وهران”، ببلدية وهران.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت إثر سقوط شخص من منحدر جبلي بعلو حوالي 50 متر. بالمكان المسمى “جوالق وهران”، ببلدية ودائرة وهران.

مشيرة أن الضحية من جنس أنثى تبلغ من العمر 22 سنة، حيث تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث. بالمستشفى المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل شاحنة إنقاذ، شاحنة تدخل في الأماكن الوعرة وسيارة إسعاف.

