وهران: وفاة كهل بحادث انحراف سيارة وسقوطها من إرتفاع 40 مترا 

تدخلت وحدة الحماية المدنية الشهيد أحمد زبانة لوهران، بحادث إنحراف سيارة وسقوطها بمنحدر جبلي على إرتفاع حوالي 40 متر.

وتدخلت الوحدة مدعومة بفرقة التدخل في الأماكن الصعبة والوعرة ببلقايد بلدية ودائرة بئر الجير.

وتوجهت إسعافات الحماية المدنية إلى عين المكان، أين تم تسجيل ضحية من جنس ذكر يبلغ حوالي 53 سنة.

وأشارت الحماية المدنية أن الشخص متعدد الإصابات ومتوفي في عين المكان، تم تحويل جثته نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو.

وقد لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 155 أخرون بجروح خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء حوادث مرور وقعت على المستوى الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية سطيف بوفاة شخص واحد و إصابة 11 أخرين بجروح.