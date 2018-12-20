وهران : وفاة 20 حراڨة وإنقاذ 9 أخرين إثر إحتراق قاربهم

لقي 20 حراڨة حتفهم غرقا وتم إنقاذ 9 آخرين اليوم الخميس إثر نشوب حريق بقاربهم على بعد 50 ميلا من سواحل وهران.

وحسب وأج فقد تم العثور على قارب الحراڨة المحترق من طرف سفينة ليبيرية والتي رست بميناء تنس.

وقد تم إجلاء 9 حراڨة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى “زيغود يوسف” بذات المنطقة.

وأوضح مدير المستشفى، سايب محمد أن 5 من هؤلاء المسعفين أصيبوا بحروق متفاوتة الخطورة بعد احتراق قاربهم.

مضيفا ان أعمارهم تتراوح بين 11 الى 39 سنة بالإضافة الى طفلتين لا يتجاوز عمرهما سنتين

حيث تم وضعهم تحت المراقبة الطبية وهم يتواجدون في حالة مستقرة.