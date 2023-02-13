وهران: وكالة غير قانونية تحتال على مواطنين مقابل مناصب وهمية بكندا

تمكنت عناصر من فصيلة الابحات للدرك الوطني بوهران من الايقاع بوكالة وهمية متخص في النصب والاحتيال على مواطنين ممن يطمحون إلى العمل بكندا.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط الوكالة غير القانونية المساة “هجرة الجزائر”. المتخصصة في التكوين المهني الكندي في الجزائر. توهم ضحاياها بتسهيل استفادتهم من مناصب عمل بكندا مقابل مبالغ مالية جد معتبرة بالعملة الوطنية.

ومباشرة لتحريات معمقة بعد الاتصال بالضحايا الذين يفوق عددهم الـ 33 شخصا. اكدوا انهم دفعو اموالا بالعملة الوطنية للوكالة بغرض الحصول على مناصب شغل تتراوح مابين 5 ملايين سنتيم الى مليار سنتيم.

بعد استصدار إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية تم الايقاع بشخصين من جنس ذكر وأنثى ينتميان لشبكة إجرامية دولية يبلغان من العمر مابين من 32 الى 50 وينحدرون من ولايتي قسنطينة ووهران. مسبوقين قضائيا.

وقد اسفرت العملية عن حجز 9 ملفات ادارية خاصة بالمترشحين. سيارتين، شحنتين، 7 اختام خاصة بالشركة الغير معتمدة، 3 هواتف نقالةوجوازات سفر.