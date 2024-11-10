وهران..توقيف صاحب وكالة لكراء السيارات يحتال على المواطنين

توجهت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بنداء للجمهور، حول مالك وكالة وهمية.

ويتعلق الأمر بشخص، يقوم بكراء السيارات في بلدية أرزيو عبر صفحة “تيك توك” تحت اسم location.de.voitu64. والتي تستدرج ضحايا عبر رقمين هاتفيين 0553.58.65.48 و0540.63.28.30.

وعليه دعت مصالح الشرطة لولاية وهران، كل شخص يكون وقع ضحية النصب من قبل الوكالة الوهمية التقدم أمام قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة أرزيو. أو الفرقة المختصة بأمن ولاية وهران للتأسيس كطرف مدني أو تقديم شكوى بخصوص تعرضه للنصب في قضية الحال.