وهران.. 10 سنوات حبسا نافذا لشخصين بتهمة المضاربة في القهوة

قضت محكمة فلاوسن بوهران بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية في حق شخصين. بسبب تورطهم في المضاربة غير المشروعة بمواد غذائية واسعة الاستهلاك، حسب ما جاء، يوم الأحد، في بيان صادر عن المحكمة.

وأوضح المصدر نفسه أنه “عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران بأنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، حجزت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران بتاريخ 25 نوفمبر 2024 كمية من البنّ يقدر وزنها بـ 1020 كلغ بحوزة المدعوين (م- ر) و(ي- ك).”

وتم بتاريخ اليوم 28 نوفمبر 2024 -يضيف البيان- تقديم المعنيين أمام نيابة محكمة فلاوسن وأحيلا على قسم الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة عن طريق تخزين وإخفاء السلع بهدف إحداث ندرة في السوق طبقا للمادتين، 02، 13 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. وحُكِم على المتهمين بعشر سنوات حبسا نافذا و مليوني دينار غرامة نافذة مع إيداعها الحبس بالجلسة ومصادرة المحجوزات.