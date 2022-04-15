وهران: 10 سنوات حبسا نافذا لمتهم بالمضاربة في الحبوب ومشتقاته

نطقت محكمة وادي تليلات قسم الجنح في جلستها المقررة أمس بـ 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بمليوني دج في حق المدعو “س.ي” بولاية وهران.

و المتابع بجنحة المضاربة غير المشروعة في مشتقات الحبوب طبقا للمادة 13 من القانون 21/15 المتعلق لمكافحة المضاربة غير المشروعة.

وهي القضية التي تعود حيثياتها ليوم 29 من مارس الماضي أين تم مداهمة مستودع من طرف عناصر من الدرك الوطني حوله المتهم في قضية الحال إلى مخزن سري للحبوب بمشتقاته.

ببلدية بن فريحة بوهران أسفرت عن حجز كميات معتبرة من السميد، الفرينة، العجائن بمختلف أنواعها ونشاء الذري فاقت الـ 670 قنطار.

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