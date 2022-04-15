وهران: 10 سنوات حبسا نافذا لمتهم بالمضاربة في الحبوب ومشتقاته
نطقت محكمة وادي تليلات قسم الجنح في جلستها المقررة أمس بـ 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بمليوني دج في حق المدعو “س.ي” بولاية وهران.
و المتابع بجنحة المضاربة غير المشروعة في مشتقات الحبوب طبقا للمادة 13 من القانون 21/15 المتعلق لمكافحة المضاربة غير المشروعة.
وهي القضية التي تعود حيثياتها ليوم 29 من مارس الماضي أين تم مداهمة مستودع من طرف عناصر من الدرك الوطني حوله المتهم في قضية الحال إلى مخزن سري للحبوب بمشتقاته.
ببلدية بن فريحة بوهران أسفرت عن حجز كميات معتبرة من السميد، الفرينة، العجائن بمختلف أنواعها ونشاء الذري فاقت الـ 670 قنطار.
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وهران: مداهمة مطعم حوّله صاحبه للسهرات الغنائية وتدخين الشيشة
وهران: مداهمة مطعم حوّله صاحبه للسهرات الغنائية وتدخين الشيشة
كما تمكنت عناصر من أمن دائرة بئر الجير بوهران في عمليات مداهمة لمحلات تجارية من ضبط بإحدى المطاعم أدوات خاصة بالشيشة. بعدما حولها صاحبها لمكان لإقامة السهرات الليلية الغنائية بصفة غير قانونية مخلة بالإجراءات الإدارية والقضائية.
كما أسفرت عملية المراقبة والمداهمة للمكان من قبل عناصر الأمن عن حجز 58 شيشة بلواحقها، 69 انبوبا خاصا بالرنقيلة. 240 وحدة جمرة، 135 رأس شيشة، علبة معسل بوزن كلغ واحد. وآلات موسيقية مختلفة ومتنوعة فيما تم توقيف 3 أشخاص من بين زبائن المطعم كانوا محل بحث.
وهران: تفكيك شبكة دولية تنشر وتروج لأفلام إباحية لاطفال قصر
تمكنت عناصر من الفرقة المختصة في مكافحة الجرائم المعلوماتبة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران. بالتنسيق مع مصلحة التعاون الدولي من تفكيك شبكة دولية تورط أفرادها أحدهم جزائري. في ترويج ونشر الأفلام الاباحية للأطفال القصر عبر المواقع الإلكترونية وعبر الفايبر.
المتهم من بين عناصر الشبكة المنحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري تم الإيقاع به بعد عمليات تحقيق وتحري واسعة.
وباستغلال الوسائل التقنية الحديثة التي أسفرت عن تهديد هويته ومكانه.
بعد استصدار إذن بالتفتيش الالكتروني من قبل َكيل الجمهورية تم إلقاء القبض على المتورط البالغ من العمر 38 سنة. بعد ضبط بهاتفه النقال لعدة افلام إباحية لاطفال قصر.