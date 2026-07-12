وهران.. 10 مصابين إثر انحراف حافلة ببئر الجير

أصيب 10 أشخاص في حادث مرور، وقع صبيحة اليوم الأحد، بالطريق الوطني رقم 11، ببلدية ودائرة بئر الجير بولاية وهران.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 11، ببلدية ودائرة بئر الجير.

حيث خلف الحادث إصابة 10 أشخاص من كلا الجنسين بإصابات خفيفة، تمّ إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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