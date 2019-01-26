وهران.. 18 قضية تتعلق بالتهريب سنة 2018

عالجت المديرية الجهوية للجمارك لوهران التي تضم 4 مفتشيات، وهران-خارجي، وهران ميناء، وأرزيو وعين تموشنت، 18 قضية تهريب سنة 2018.

وأسفرت هذه القضايا عن غرامات قدرها حوالي 125 مليون دج، وفق هذه الحصيلة المقدمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للجمارك.

كما شملت الحصيلة أيضا 17 قضية تتعلق بالأموال والمعادن قدرت غراماتها المالية بـ178 مليون دج.

وتم إحصاء 7 قضايا مخدرات خلال السنة الماضية تبلغ غراماتها المالية 000 940 8 دج.

وبخصوص المنازعات، سجلت المديرية الجهوية للجمارك 161 5 قضية تمت إحالة 811 2 منها على العدالة، تم تحصيل 1.216 مليار دج من الغرامات.