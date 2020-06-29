وهران: 19 متعافيا من كورونا يغادرون اليوم المركز الاستشفائي الجامعي

غادر اليوم الإثنين، 19 متعافيا من كورونا، المركز الاستشفائي الجامعي.

وقد غادر المتعافون مصلحة الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي بالمركز الإستشفائي الجامعي بوهران.

وبهذا ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بالمركز الإستشفائي الجامعي بوهران إلى 473 حالة شفاء.

وكان المرضى يخضعون لبروتوكول العلاج هيدروكسي كلوروكين تحت إشراف الطاقم الطبي لمصلحة الأمراض المعدية وتم تسريحهم بعد تعافيهم.

ووجه بيان المستشفى، تحية تقدير وعرفان للبروفيسور موفق نجاة ولكل الطاقم الطبي وشبه الطبي والعمال المهنيين بمصلحة الأمراض المعدية ووحدة الإنعاش الخاصة بالمصابين بفيروس كورونا ومصلحة الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي ومصلحة الأشعة المركزية ومخبر التحاليل الطبية بمصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية وكل المجندين لمواجهة جائحة كورونا.