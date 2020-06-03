وهران.. 210 أشخاص يغادرون المستشفى بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا

بلغ عدد المتعافين بفيروس كورونا بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران 210 أشخاص.

كشفت خلية الإعلام والإتصال لذات المؤسسة، لوكالة الانباء، أن عدد المتعافين من فيروس كوفيد-19 الذين غادروا المؤسسة الاستشفائية الجامعية “أول نوفمبر 1954” لوهران بلغ 210 أشخاص منذ بداية الوباء.

وذلك بعد مغادرة أكثر من 90 شخصا المستشفى الأسبوع الماضي بعد تماثلهم للشفاء.

واضاف ذات المصدر أن ما يفوق 90 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المؤسسة الاستشفائية المذكورة ما بين ثاني أيام العيد ويوم الأحد الماضي بعد أن كانت نتائج تحاليلهم سلبية لكوفيد-19.

وأشارت ذات الخلية أن هؤلاء الأشخاص كانوا يتعالجون ببروتوكول هيدروكسي كلوروكين، الذي أقرته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.