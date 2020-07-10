وهران: 24 ساعة أمام العالقين خارج ولاياتهم للالتحاق بمقر إقامتهم

أنهى والي وهران إلى علم كافة المواطنات والمواطنين انه سيتم السماح للمواطنين القاطنين بالولاية، والمتواجدين خارج اقليمها، بالالتحاق بمقر اقامتهم، استثناء نهار هذا الجمعة إلى منتصف الليل.

كما تم السماح للمواطنين قاطنين خارج ولاية ولاية وهران بمغادرة ولاية وهران باتجاه ولاية اقامتهم وذلك استثناء نهار هذا يوم الجمعة 10جويلية الى غاية منتصف الليل.

وتم السماح لمستخدمي وعمال المؤسسات العمومية وقطاعات اشغال العمومية والبناء والنظافة ونقل الجثامين من والى ولاية وهران طيلة أيام الأسبوع المعنية بمنع حركة التنقل.