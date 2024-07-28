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أخبار الجزائر

وهران.. 3 ضحايا في حادث دهس

بقلم أسماء.ع
وهران.. 3 ضحايا في حادث دهس
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سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الأحد، 3 ضحايا إثر حادث دهس في ولاية وهران.

وحسب التفاصيل التي نشرتها الحماية المدنية في بيان لها، فإن الأخيرة تدخلت على الساعة 5 سا 40 د من أجل حادث دهس سيارة لشخص. على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب وهران اتجاه الجزائر، بلدية و دائرة وادي تليلات.

وخلّف الحادث وفاة شخص واحد و إصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة، تم اسعافهما ونقلهما الى عيادة واد تليلات. أما الضحية المتوفية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث.

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