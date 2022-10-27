وهران.. 4 سنوات سجنا نافذا ضد عصابة بيع لحوم الحمير

أدانت محكمة وهران عصابة اجرامية مختصة في ذبح وتسويق لحوم الحمير بعقوبة 4 سنوات سجنا نافدا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري.

أما بشأن المتهمين الفارين، فقد تم إصدار أمر بالقبض عليهم مع إدانتهم بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ونفس الغرامة المالية.

وللإشارة، تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالكرمة التابعة لكتيبة السانيا بوهران من الإيقاع بعصابة اجرامية مختصة في ذبح وتسويق لحوم الحمير.

وتتكون هذه العصابة من أربعة أشخاص كانت تنشط في عمليات الذبح على مستوى مرآب سري متواجد بقرية الحامول التابعة لبلدية الكرمة فيما كانت تتم عمليات البيع والتسويق بوسط مدينة وهران.

كما أسفرت عملية المداهمة للمرآب عن حجز أكثر من 20 رأس حمير بقوائمها، 3 قناطير لحوم حمير، عتاد مستعمل في عمليات الذبح، السلخ والتقطيع إلى جانب شاحنة وسيارتين كانت تستعمل في نقل وتسويق هذه اللحوم.

وقد تم توقيف المشتبه بهم الأربعة أين تم إصدار عدة جنح ضدهم من بينها تكوين جماعة اشرار لغرض خداع المستهلك، جنحة الذبح غير الشرعي وتعريض حياة الغير للخطر فيما تواصل عناصر الدرك تحقيقاتها في القضية.