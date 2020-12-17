وهران.. 4 منتسبين للشرطة رهن الحبس وشرطية تحت المراقبة القضائية في قضية انتحار موقوف

أخبار الجزائر
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وهران.. 4 منتسبين للشرطة رهن الحبس وشرطية تحت المراقبة القضائية في قضية انتحار موقوف
بقلم كريمة سواق

أحال قاضي التحقيق بمحكمة ارزيو في وهران، 4 منتسبين للشرطة رهن الحبس المؤقت، فيما وضعت شرطية تحت الرقابة القضائية.

ويتابع المعنيون في قضية الوفاة الغامضة لموقوف في الحبس على مستوى الامن الحضري الـ 15.

وجنحة الإهمال المؤدي إلى الوفاة والتهرب من المسؤولية، إضافة إلى طمس آثار الجرية لعرقلة سير العدالة.

وتعود القضية إلى الشهر الماضي اين تم تسجيل وفاة في حدود الساعة 19.45سا في ظروف غامضة.

ويتعلق الأمر بالموقوف المدعو “خ.ب”  30 سنة الذي توفي داخل مقر الأمن الحضري 15.

وقام المعني بتسليم نفسه بسبب اصابته لاحد جيرانه بسلاح أبيض في شجار نشب بينهما.

وتنقل وكيل الجمهورية المختص اقليميا رفقة الطبيب الشرعي إلى عين المكان لمعاينة الجثة واستكمال التحقيقات.

وبالاعتماد على الخبرة الطبية الشرعية تبين،ان الضحية اقدم على الانتحار باستعمال خيط حذائه الرياضي بعد احتجازه تعسفيا بمقر الأمن الحضري.

وقام موظفو الشرطة بإخفاء وسيلة الانتحار،لطمس معالم الواقعة التي لم يتفطنوا لها مع تزييف الحقائق بالسجلات تهربا من مسؤولية انتحاره.


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