وهران: 5 جرحى إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين ببلدية واد تليلات

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد ببلدية واد تليلات بولاية وهران في إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث تمثل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين من نوع هيقر.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث وقع صبيحة اليوم على الساعة 06:15 بالمكان المسمى الحامول ببلدية وادي تليلات.

للإشارة فإن الحافة كانت تستعمل على الخط “سكيكدة- وهران”، أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح.

من جهتها سخّرت الحماية المدنية سيارتي إسعاف وشاحنة إطفاء، وقد تم نقل الجرحى إلى عيادة المتعدد الخدمات بواد تليلات.