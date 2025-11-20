وهران.. 5 جرحى في حادث انحراف سيارة بالسانية

ّأسفر حادث مرور، وقع مساء اليوم بالطريق الاجتنابي رقم 04 ببلدية ودائرة السانية في ولاية وهران، عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدات العملياتية عقب تسجيل انحراف سيارة سياحية. ما أدى إلى إصابة ركابها بجروح مختلفة إضافة إلى حالات صدمة.

وقد قدّم أعوان الحماية المدنية الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان قبل نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.