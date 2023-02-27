وهران: 8 إلى 10 سنوات حبسا نافذا للمتورطين في تخزين زيت المائدة للمضاربة في اسعاره

ادانت محكمة السانية في وهران المدعو “ب. م” عن طريق إجراءات المثول الفوري بـ 10 سنوات حبسا نافذا و5000000دج غرامة مالية نافذة.

فيما نطق حكم 8 سنوات حبسا نافذا ضد كل من المدعو “ب. ص”، “خ. م” و”ش. ا” و3000000دج غرامة مالية بعد متابعتم بتهم المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع (زيت المائدة).

مع الأمر بشطب السجل التجاري المتهم “ب. م” والأمر بالمنع من ممارسة نشاط تجاري لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.

توقيف 4 أشخاص متلبسين بتخزين زيت المائدة بمستودع تلحيم بوهران

وهي القضية التي نفذتها عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالنجمة في وهران بعد محاولة 4 اشخاص تخزين كمية معتبرة من زيت المائدة داخل مستودع خاص بالتلحيم اين تم ضبط 202 دلو سعة 5 لتر تبين بعد استكمال التحقيقات أن احد الاشخاص المتورطين يقوم باخراج مادة الزيت بمبلغ 581.95 دج للصفيحة من مستودع التخزين لاحدى مؤسسات التوزيع تم يقوم باعادة بيعها بمبلغ 750 دج للدار بطريقة غير شرعية.