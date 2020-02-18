وهران.. 80 عارضاً في الصالون الدولي للإستثمار في العقار والبناء

يشارك أزيد من 80 عارضا، من داخل وخارج الوطن، في الصالون الدولي الثاني للاستثمار في العقار والبناء والأشغال العمومية بوهران.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن منظمي الصالون، يجمع هذا الصالون، والذي ستنظمه وكالة “سانفلاور للاتصال”، مؤسسات وطنية عمومية وخاصة متخصصة في مجال العقار والبناء.

بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات من تونس وكندا وتركيا والصين وبلجيكا وغيرها.

وسيتم تنظيم هذا الصالون، في الفترة الممتدة ما بين 26 فيفري الجاري و2 مارس المقبل.

وستشهد هذه التظاهرة، إقامة 3 صالونات في آن واحد وهي: “العقار والبناء والأشغال العمومية” و”الصناعة والمناولة” و”النقل واللوجيستيك”.

ويأتي ذلك بهدف خلق تناغم وفضاء للتبادل بين المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين، بالنظر الى أهمية تعدد القطاعات في تطوير اقتصاد إنتاجي.

كما سيتم على هامش هذه التظاهرة، برمجة محاضرات متبوعة بنقاش، تتناول مختلف المواضيع ذات الصلة.