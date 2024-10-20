وهران: الإطاحة بـ 3 شبكات مختصة في الإتجار بالمخدرات وتنظيم رحلات الإبحار السري

تمكنت شرطة وهران اليوم من الإطاحة بثلاثة شبكات مختصة في الإتجار بالمخدرات والمخدرات الصلبة وتنظيم رحلات الإبحار السري.

وحسب بيان مصالح الامن نجحت المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بوهران في عمليات متفرقة من الإطاحة بـ 3 شبكات إجرامية مع توقيف 7 أشخاص.

العمليات مكنت من حجز 2 كلغ من الكيف المعالج، وكمية من المخدرات الصلبة (كوكايين)، بالإضافة إلى معدات تستعمل في عملية الهجرة السرية. مع إسترجاع مبلغ مالي و5 مركبات.