وهران: الإيقاع بشبكة إجرامية سرقت أكثر من 21 قنطار نحاس من مجمع توسيالي

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببطيوة في وهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية لمجمع الحديد والصلب توسيالي.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لمعلومات متحصل عليها حيث وبعد تشكيل دورية إلى مصنع الحديد والصلب الكائن نقره بالمنطقة الصناعية لبطيوة تم ضبط شاحنة على متنها 3 أشخاص على متنها كمية من الكوابل النحاسية المسروقة.

استكمالا للتحقيقات تم الإيقاع بمشتبه به اخر ينتمي لنفس الشبكة المتكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و56 سنة فيما تم حجز كمية أخرى من مادة النحاس قدرت بـ 21,5 قنطار.