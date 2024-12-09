وهران.. تلميذ يصيب زميله بـ كيتور بثانوية في أرزيو

اهتزت ثانوية الشهيد براكني إبراهيم، ببلدية أرزيو في وهران، في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم، على وقع حادثة اعتداء تلميذ على زميله بآلة حادة من نوع “كيتور”، على مستوى الرقبة، استدعت تحويله على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي الإسعافات الضرورية.

الضحية الذي يدرس بالصف النهائي على مستوى الثانوية ذاتها، وحسب مصادر محلية. تعرض لاعتداء بآلة حادة من قبل تلميذ آخر يدرس في السنة الأولى ثانوي، بعد حدوث مناوشات بينهما.

وتم نقله إلى المستشفى المحلي حيث تلقى الإسعافات اللازمة، ووصفت حالته بالمستقرة لعدم خطورة الإصابة التي تعرض لها.

وعلمت “النهار” من مدير التربية لولاية وهران، أوبلعيد عبد القادر، أنه تم إيفاد لجنة تحقيق إلى الثانوية فور وقوع الحادثة. للوقوف على ملابسات الاعتداء الذي تسبب في حالة من الفوضى بحرم المؤسسة.

كما علمت “النهار” أن مدير التربية تنقل أيضا إلى المستشفى للاطمئنان على التلميذ المصاب.