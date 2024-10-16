 وهران.. وفاة شخص سقط من منحدر جبلي في بئر الجير

توفي شخص اليوم الأربعاء إثر حادث سقوط من منحدر جبلي ببلدية ودائرة بئر الجير ولاية وهران.

وحسب بيان الحماية المدنية، تدخلت مصالحها مدعمة بفرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة، في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30) من أجل حادث سقوط شخص من منحدر جبلي ارتفاعه حوالي 80 متراً. بالمكان المسمى جوني جوالق قرب عمارات موبيلار.

وتم إجلاء المتوفى، البالغ من العمر 42 سنة وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.