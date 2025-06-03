وهران.. مستشفى أول نوفمبر الجامعي يواصل متابعة حالة عبد الحفيظ

يواصل الفريق الطبي المتخصص بمصلحة جراحة الوجه والفك التابعة لمستشفى أول نوفمبر الجامعي بوهران، بقيادة البروفيسور حيرش كريم، متابعة حالة عبد الحفيظ، الذي يعاني من تشوه خلقي نادر.

وذلك باعتماد تقنيات دقيقة ومتقدمة تتم على ثلاث مراحل متكاملة. تبدأ بالتشخيص الدقيق ثم معالجة الأورام بتقنية الليزر، وتنتهي بالترميم الذاتي الكامل للأنسجة.

المرحلة الأولى تنطلق بعملية تشخيص الحالة باستخدام المنظار الطبي. إذ تتيح هذه التقنية الحديثة للأطباء الوصول إلى المناطق المتأثرة بدقة عالية. ومن دون الحاجة إلى تدخل جراحي، ما يقلل من المخاطر ويختصر فترة التشخيص.

أما المرحلة الثانية، فتعتمد على تقنية الليزر المتطورة لمعالجة الأورام أو الأنسجة المتأثرة بالتشوه. ويستخدم فيها الليزر لإزالة أو تصحيح الأنسجة غير الطبيعية مع المحافظة على الأنسجة السليمة المجاورة.

>وفي خطوة توصف بأنها نقلة نوعية في الطب التجميلي والترميمي بالمستشفى ذاته، وتحديدا بمصلحة جراحة الوجه والفك، تأتي المرحلة الثالثة الخاصة بعملية الترميم عبر الزرع الذاتي للأنسجة باستخدام أوعيتها الدموية الخاصة. وذلك بنقل أنسجة من مناطق سليمة في جسم المريض إلى المناطق المتضررة. مع الحفاظ على الأوعية الدموية لضمان استمرارية التغذية والالتحام الطبيعي.

>يذكر أن مستشفى أول نوفمبر الجامعي بوهران أطلق برنامجا خاصا للتكفل بالحالات المعقدة للتشوهات الخلقية، ما يعزز من قدراته في معالجة مثل هذه الحالات داخل الجزائر، دون الحاجة إلى إرسال المرضى للعلاج في الخارج.