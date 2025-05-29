وهران.. الإيقاع بشبكة احتيال متخصصة في بيع سكنات اجتماعية وهمية

تمكن عناصر من فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية وهران، ممثلة في فصيلة المساس بالآداب العامة، من وضع حد لنشاط 3 أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين.

تفاصيل القضية تعود لقيام أحد أفراد الشبكة باصطياد ضحاياه عن طريق نشر إعلانات بيع شقق وعقارات عبر منصة التواصل الاجتماعي (فايسبوك). ثم يضرب لهم موعدا لمعاينة الشقة.

وهنا يأتي دور فرد آخر من الشبكة يتقمص دور مالك السكن بانتحاله هوية مزورة واستعمال وثائق مزورة للسكن على أنها شقة ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يقوم ببيع السكن للضحية عن طريق البيع بالتنازل مقابل مبلغ مالي.

في حين يقتصر دور المشتبه فيه الثالث على التكفل بتزوير الوثائق الإدارية والمحررات وشهادات الميلاد.

وهي العملية التي تمت بناء على شكوى تقدم بها أحد ضحايا هذه الفرقة، مفادها تعرضه للنصب بطرق احتيالية من طرف شخص وسلبه مبلغاً مالياً قدره 500 مليون سنتيم، لقاء بيعه شقة باستعمال وثائق مزورة.

التحريات الميدانية لمحققي الفرقة ذاتها مكّنت من تحديد هوية أحد أفراد الشبكة وتوقيفه، حيث كان على متن مركبة ضبطت بداخلها معدات ووسائل كانت تستخدم في عملية كسر الأقفال. إضافة إلى أقفال جديدة ومجموعة من المفاتيح وسترات خاصة بأعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري كانت تستعمل في اقتحام المساكن.