وهران تستعد لاحتضان بطولة إفريقيا لكرة اليد

في إطار استعداداتها لاحتضان واحدة من أبرز التظاهرات القارية في رياضة كرة اليد، تواصل الجزائر تحضيراتها لتنظيم البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد - إناث.

وهي البطولة التي ستقام بمدينة وهران في الفترة الممتدة من 6 إلى 21 سبتمبر المقبل. وتشمل الطبعة الـ21 لفئة أقل من 17 سنة، والطبعة الـ32 لفئة أقل من 19 سنة.

وعقدت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتحضير وتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، أمس الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا، ترأسه الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة، بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية.

وخلال الاجتماع، قدمت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد عرضًا مفصلًا حول التقدم المُحرز في التحضيرات التنظيمية واللوجستية الخاصة بهذه المنافسة القارية.

شمل كافة الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية، الإيواء، النقل، التغطية الصحية، الأمن، والتجهيزات التقنية الخاصة بالملاعب.

وقد مثّل الاتحادية في هذا الاجتماع كلٌّ من: رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، الأمين العام، أمين المال، النائب الثاني للرئيس، مدير التنظيم الرياضي.

وأكدت الاتحادية، من خلال هذا العرض، التزامها الكامل بتنفيذ المعايير المعتمدة من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد. وسعيها لتوفير أفضل الظروف لضمان نجاح البطولة، بما يليق بمكانة الجزائر بوصفها وجهة رياضية قارية.

ويرْتَقب أن تستقطب هذه التظاهرة عشرات المنتخبات الإفريقية في الفئتين العمريتين. ما يجعلها فرصة ثمينة لاكتشاف المواهب الصاعدة في كرة اليد النسوية وتعزيز التنافس الرياضي بين بلدان القارة.

تجدر الإشارة إلى أن اختيار مدينة وهران لاحتضان هذه البطولة يعكس ثقة الهيئات الرياضية الإقليمية والدولية في قدرة الجزائر التنظيمية. خاصة بعد النجاح الباهر الذي عرفته المدينة في تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، بفضل منشآتها العصرية وموقعها الاستراتيجي.