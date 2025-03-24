وهران.. حجز بضائع تجارية حاول مسافر تمريرها عبر رحلة قادمة من فرنسا
بقلم كريمة سواڤ
تمكنت عناصر من مفتشية الأقسام للجمارك بوهران - ميناء – خلال رحلة بحرية قادمة من مدينة مرسيليا الفرنسية، من ضبط بضائع متنوعة ذات طابع تجاري محمّلة على متن سيارة لأحد المسافرين.
وتمثلت هذه المحجوزات في مئات الوحدات من الشوكولاطة على النحو التالي:
12.900 شوكولاطة بونتي
450 شوكولاطة كيندر ريڨال
3200 شوكولاطة فيريرو روشي
2700 شوكولاطة ميلكا 37 غراماً
1400 شوكولاطة ميلكا
240 شوكولاطة مارسي 400 غراماً
80 شوكولاطة مارسي 250 غراماً
1400 كيس حلوة 195 غراماً
3300 كيس حلوة 38 غ.
إضافة إلى 120 كيساً من التتبيلة الحارة – 500 غراماً.
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