وهران.. حجز بضائع تجارية حاول مسافر تمريرها عبر رحلة قادمة من فرنسا

تمكنت عناصر من مفتشية الأقسام للجمارك بوهران - ميناء – خلال رحلة بحرية قادمة من مدينة مرسيليا الفرنسية، من ضبط بضائع متنوعة ذات طابع تجاري محمّلة على متن سيارة لأحد المسافرين.

وتمثلت هذه المحجوزات في مئات الوحدات من الشوكولاطة على النحو التالي:

12.900 شوكولاطة بونتي

450 شوكولاطة كيندر ريڨال

3200 شوكولاطة فيريرو روشي

2700 شوكولاطة ميلكا 37 غراماً

1400 شوكولاطة ميلكا

240 شوكولاطة مارسي 400 غراماً

80 شوكولاطة مارسي 250 غراماً

1400 كيس حلوة 195 غراماً

3300 كيس حلوة 38 غ.

إضافة إلى 120 كيساً من التتبيلة الحارة – 500 غراماً.