وهران.. هكذا تم توقيف مستغل الازدحام المروري للسرقة بالنشل في عين الترك

تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الترك في وهران من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة. وذلك على خلفية تورطه في عملية سرقة بالنشل، مستغلاً الازدحام المروري على مستوى الطريق الوطني رقم 2، في مقطعه العابر لبلدية المرسى الكبير.

وتمت العملية الأمنية إثر تلقي شكوى من أحد المواطنين وتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة قيام المشتبه فيه بسرقة هاتف نقال من داخل إحدى المركبات خلال توقفها في زحمة السير.

على الفور باشرت المصالح ذاتها تحرياتها، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك. إذ تم تحديد هوية المشتبه فيه الظاهر في الفيديو وتوقيفه. وخلال مجريات التحقيق اعترف المعني بالأفعال المنسوبة إليه.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديمه أمام نيابة عين الترك بتهمة ارتكاب جنحة السرقة بالنشل.