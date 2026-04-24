وهـران.. انقاذ 4 أشخاص في حريق شقة ببير الجير 

تمكنت مصالح الحماية المدنية بوهران من إخماد حريق نشب بالطابق الأرضي لبناية وسط مدينة بئر الجير .

تدخلت الوحدة الثانوية لبئر الجير مدعومة بوحدة القطاع الشهيد أحمد زبانة ووحدة القطاع العقيد لطفي على الساعة 10:40 وسط مدينة بئر الجير.

وهذا من أجل إخماد حريق نشب بالطابق الأرضي لبناية متكونة من (ط.أ+03) .

وقد تم السيطرة على الحريق مع منع إنتشاره إلى باقي طوابق البناية و البنايات المجاورة.

العملية مكنت من إنقاذ 4 أشخاص ويتعلق الامر برجل ، إمرأة٫ طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 47 سنة.

وسخرت لهذا التدخل 3 شاحنات إطفاء، سياراتي إسعاف، وشاحنة سلم الميكانيكي.