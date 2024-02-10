وهيبة رحال: “الفتيات قدمن مباراة بطولية أمام البنين وهدفنا بلوغ المونديال”

أشادت مدربة المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة للسيدات، وهيبة رحال، بالأداء البطولي الذي قدمته “فتيات الخضر” في مباراة أمس أمام البنين، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من تصفيات المونديال.

وقالت وهيبة رحال في هذا الصدد: “المباراة كانت صعبة للغاية لاسيما بعد خسارتنا في لقاء الذهاب 2-0 بالإضافة إلى افتقار الفتيات للخبرة باعتبارها أول تجربة دولية لهن.”

وأضافت الناخبة الوطنية: “مباراة الذهاب ضد البنين كانت أول لقاء فيما بينهن. وتحسبا لقاء العودة، قمنا بالتصحيحات اللازمة. واشتغلنا كثيرا على الجانب الذهني. وهو ما جعل اللاعبات يؤمن بقدراتهن على التأهل إلى الدور المقبل.

وواصلت في تصريحات خصت بها وكالة الانباء الجزائرية: “بفضل الإرادة في رفع التحدي، تمكنت الفتيات من تقديم مباراة بطولية على ميدان 5 جويلية التاريخي الذي لعبن فيه لأول مرة.”.

وبخصوص باقي المشوار قالت مدربة فتيات الخضر: “سوف نستعد لمواجهة الدور التصفوي الثالث لأن التصفيات الإفريقية معقدة للغاية. وذلك في سبيل تحقيق هدف الصعود إلى المونديال”.

وختمت الناخبة الوطنية: “علينا التحضير بجدية للمباراة القادمة في شهر ماي 2024. وحظوظنا تبقى قائمة في حال التحضير في أحسن الظروف لهذه المواجهة”.

للإشارة فإن فتيات الخضر، سيواجهن الفائز من مباراة النيجر والمغرب. في الدور الأخير المؤهل إلى مونديال 2024 بجمهورية الدومينيك. وتلعب مباراة الذهاب خارج الوطن ما بين الـ 10 والـ 12 ماي. على أن تلعب مواجهة العودة بالجزائر ما بين الـ 17 والـ 19 من الشهر ذاته.