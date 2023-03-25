وولفرهامبتون يتغنى بالظهور الأول للاعب ايت نوري مع الخضر

أشاد فريق وولفرهامبتون بالظهور الأول للاعب ريان ايت نوري بالقميص الوطني خلال مباراة النيجر يوم أمس.

وقال النادي البريطاني عبر حسابه الرسمي، اليوم الجمعة “لحظة فخر لريان ايت نوري الذي ظهر لأول مرة مع الجزائر الليلة الماضية”.

كما وضع النادي البريطاني العريق على جداره صورة للمدافع ايت نوري لحظة دخول إلى ملعب نيلسون مانديلا الذي احتضن اللقاء.

يذكر. أن ايت نوري قدّم مباراة جيدة على طول الخط، بعدما لعب مباراته الأولى بشكل أساسي.

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