وولفرهامبتون يحدد سعر آيت نوري

رشّحت تقارير صحفية فرنسية، صادرة أمس الثلاثاء، لاعب الخضر ريان آيت نوري، لمغادرة نادي وولفرهامبتون الانجليزي، خلال فترة التحويلات الشتوية المرتقبة شهر جانفي المقبل.

وارتبط اسم الدولي الجزائري، بالالتحاق بعملاق “البريميرليغ” ليفربول، إلى جانب وجود اهتمامات جدية من نادي نيوكاسل الانجليزي أيضا.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن وولفرهامبتون، الذي اشترى عقد آيت نوري، مقابل 11 مليون أورو، يريد الحصول على 25 مليون أورو، من صفقة بيع اللاعب.

وتوقعت الصحيفة الفرنسية الشهيرة، رحيل آيت نوري، شهر جانفي المقبل. غير أنها تساءلت حول إمكانية سقوط صفقة رحيله عن “الوولفز” المرتبط معه إلى صيف 2026. لاسيما وأن الميركاتو الشتوي يتزامن ونهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بكوت ديفوار. ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.