وول ستريت عن مسؤولين أميركيين: “المحادثات بين بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترا”

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين، قولهم “إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تكافح لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع التصعيد مع تزايد زخم الصور الواردة من غزة.”

ولفتت وول ستريت جورنال إلى أن “المحادثات بين بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترا مع استمرار الأخير برفض فترات هدنة أطول.”

وأضافت الصحيفة أن “مسؤولي إدارة بايدن يشعرون بالقلق من التداعيات المحلية المحتملة للدعم الكامل لإسرائيل.”

وتابعت أن “واشنطن أعربت لحكومة الكيان عن إحباطها إزاء عدد القتلى المدنيين في غزة، وأن المسؤولون الأميركيون قلقون إزاء عدد الضحايا الفلسطينيين وخطط إسرائيل النهائية لغزة.”

وختمت الصحيفة بالقول إن حكومة نتنياهو تريد إنشاء منطقة عازلة على طول حدود غزة مع إسرائيل بعد الحرب.