ووهان الصينية : إجراء اختبارات الحمض النووي للجميع لإيجاد الحالات بدون أعراض

ستقوم مدينة ووهان الصينية البؤرة الأولى لتفشي فيروس كورونا، بترتيب اختبارات الحمض النووي لجميع السكان الذين لم يتم اختبارهم من قبل.

ويأتي الإختبار من أجل معرفة عدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

و تم اتخاذ القرار في الوقت الذي استمرت المدينة المتضررة بالفيروس في الإبلاغ عن زيادات يومية في الإصابات بدون أعراض.

وستعطي الاختبارات المقبلة أولوية للمجمعات السكنية التي كانت قد أبلغت سابقا عن إصابات بالعدوى، فضلا عن المباني القديمة والمكتظة بالسكان.

و سترسل وكالات الاختبار فرقا إلى المناطق المستهدفة للحصول على العينات، بدلا من مطالبة السكان بالذهاب إلى المستشفيات.

وفي نهاية الأسبوع سجلت ووهان ست حالات إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا، وكانت جميع الإصابات الجديدة لحالات بدون أعراض.