ووهان الصينية تسمح لسكانها بمغادرتها لأول مرة بعد 76 يوما من العزل

سمحت مدينة ووهان الصينية، لسكانها بمغادرتها، اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ عزل المدينة قبل 76 يوما لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، غادر أول قطار يحمل مسافرين إلى خارج المدينة، التي تقع في وسط الصين.

كما فُتحت الطرق السريعة أمام السيارات للخروج من المدينة.

وكانت السلطات الصينية قد عزلت المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص، يوم 23 جانفي الماضي، بسبب الفيروس التاجي.

ونقل ذات المصدر، عن تلفزيون الصين، إن 55 ألف شخص سيغادرون ووهان بالقطار اليوم الأربعاء، وذلك استنادا إلى مبيعات التذاكر.

وبلغ عدد وفيات فيروس كورونا في المدينة 2571 شخصا، أي نحو 80 بالمئة من إجمالي الوفيات في الصين، حسب الأرقام الرسمية.

وأُجبر السكان على البقاء في بيوتهم وغدت ووهان أشبه بمدينة أشباح في ذروة العزل، حيث كانت الشوارع خالية ولا يرى فيها سوى دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف.

لكن جرى تخفيف هذه القيود في الأيام القليلة الماضية، مع تراجع الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أعداد قليلة للغاية.

وسجلت ووهان حالتي إصابة جديدتين فقط، خلال الأسبوعين الماضيين.