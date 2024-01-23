ويبقى الحزن عميقا مهما استأصلناه.. ويبقى الليل ساترا مهما فضحناه

ويبقى الأب أبا و الأخ أخا إذا يوما جرحناه.. ويبقى الطفل طفلا في أعيننا مهما كبرناه

وتبقى الأم حنانا دافئا إذا يوما افتقدناه.. وتبقى الصلة بيننا فالرحمة و العلم نحن نشرناه

وتبقى الأخلاق سامية فنحن جزءا منها علمناه.. وتبقى الطيبة أصلا فينا وان قالوا انتزعناه

ويبقى الطيب ملاكا طاهرا وإن بالشر نعتناه.. ويبقى الضوء أبيضا مهما بالباطل سودناه

ويبقى الأمل مبتسما مهما ضيعناه.. ويبقى الله رحيما مهما غرتنا الدنيا ونسيناه