ويسترن تتعاون مع سوني عبر ترخيص محرّك أقراص جديد لجهاز PS5

تعاونت شركة ويسترن ديجيتال وشركة “سوني إنتراكتيف إنترتينمنت” (SIE) لتزويد اللاعبين في مختلف أنحاء العالم بأول محرك أقراص M.2 حاصل على الترخيص الرسمي من PlayStation®لجهازPS5™.

ويسهّل محرّك الأقراص SN850 NVMe™ M.2 من طراز WD_BLACK™ المخصّص لجهاز 1PS5 على اللاعبين. اختيار محرّك الأقراص الملائم لتوسيع سعة التخزين الداخلية. وضمان راحة البال المطلقة مع حفظ كافة الألعاب الجديدة والمفضّلة لديهم. وذلك ضمن محرّك أقراص اجتاز أصعب الاختبارات لجعل تجربة اللعب من PS5أكثر متعة وحماساً.

وخضع محرّك الأقراص لتحسينات كثيرة ليصبح ملائمًا لأحدث أجهزة الألعاب الإلكترونية. وقد ضمنت ويسترن ديجيتالخضوع محرّك الأقراص للاختبارات الكاملة والموافقة على استخدامه معجهازPS5.

وتضمنت الاختبارات مئات الساعات التي أمضاها فريق العملفي اختبار بعض الألعاب الغنية بالرسومات المتحرّكة ذات الدقة العالية. ضمن تجارب اللعب المختلفة. وذلك لضمان القدر المطلوب من السرعة والسلاسة والمتعة البصرية عند الانطلاق في مغامرات الألعاب المخزّنة على محرّك الأقراص.

وقالت سوزان بارك، نائب رئيس قسم حلول المستهلك وإدارة المنتجات لدى “ويسترن ديجيتال”: “نشعر بحماس كبير حيال هذا التعاون الجديد مع سوني إنتراكتيف إنترتينمنت. فهو فرصة هامة لوضع هذا المحرّك المرخّص رسمياً في متناول محبي PS5”.

مضيفة: “ولطالما حرصت العلامة التجارية WD_BLACK الخاصّة بشركة ويسترن ديجيتال. على تزويد اللاعبين أينما كانوا بمنتجات عالية الأداء. ونهدف إلى جانب هذه الشراكة المبتكرة إلى تعميق التزامنا الحالي بتطوير حلول التخزين التي ترتقي بتجربة جميع اللاعبين من دون استثناء”.

كما يتيح محرّك أقراص SN850 M.2 من طراز WD_BLACK للاعبين تخزين وتشغيل أيّ من ألعاب PS5 وألعابPS4™ مباشرةً وبسهولة مطلقة.

تصميم المبدّد الحراري الخاص بمحرّك الأقراص يجعله سهل التثبيت

كما أنّ تصميم المبدّد الحراري الخاص بمحرّك الأقراص يجعله سهل التثبيت. وبذلك، لا يتعيّن على اللاعبين الانتظار مطوّلاً لتحميل الألعاب بفضل الجيل الرابع من تقنية PCIe®. حيث تصل سرعة قراءة البيانات إلى 7 آلاف ميجابايت في الثانية2. ويستطيعون بالتالي المشاركة في مختلف الألعاب بسرعة والتركيز على الفوز بشكل أساسي.

للمزيد من المعلومات حول هذه المنتجات أو لمعرفة المزيد عن عروض الألعاب الكاملة التي تحمل علامة WD_BLACK0 يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.wdblack.com/ أو متابعة صفحاتنا عبرتويتر وإنستغرام وفيسبوكوتويتش.

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