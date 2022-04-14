ويستهام وبن رحمة يبلغان نصف نهائي الدوري الأوروبي

بلغ سهرة اليوم الخميس فريق ويستهام يونايتد الانجليزي الدور نصف النهائي من منافسة كأس الدوري الأوروبي.

ويستهام يونايتد تجاوز مُضيفه أولمبيك ليون الفرنسي في لقاء العودة من الدور ربع النهائي بملعب غروباما بثلاثية دون رد.

كما كان لقاء الذهاب من ذات الدور قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

موقعة العودة عرفت مُشاركة النجم الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، بديلا في الدقيقة 90 لزميله ديكلان رايس.

كما يصطدم زملاء بن رحمة في الدور نصف النهائي بفريق انتراخت فرانكفورت الألماني.