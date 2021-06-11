ويستهام يُساند بن رحمة قبل مواجهة تونس

الرياضة
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ويستهام يُساند بن رحمة قبل مواجهة تونس صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم الجمعة بداية من الساعة ال20:30 بتوقيت الجزائر إلى ملعب “حمدي العقربي” بتونس عندما يواجه الخضر منتخب “تونس” في مُباراة ودية هي الثالثة في البرنامج الخاص بتربص شهر جوان الذي جرى بسيدي موسى.

الحساب الرسمي لفريق ويستهام يونايتد الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لسعيد بن رحمة بقميص الخضر وأرفقها بعبارة:”حظا سعيدا، سعيد بن رحمة، سعيد و المنتخب الجزائري يلعبون الليلة ضد تونس…”.


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