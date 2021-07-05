ويست هام وليستر سيتي يُهنئان الجزائريين بعيد الإستقلال

هنأ ناديا ويست هام يونايتد وليستر سيتي، الجزائريين بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لعيدي الإستقلال والشباب في الخامس من شهر جويلية.

ووضعت الصفحة الرسمية لـ”الهامرز” الذين ينشط معهم الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة المنشور التالي :”عيد إستقلال سعيد لكل أنصارنا الجزائريين”.

وسارت الصفحة الرسمية لـ”الفوكسيز” على نفس النهج بمنشور بالعلم الجزائري كتب فيه :”عيد إستقلال سعيد لجميع الجزائريين”.

وجاءت خرجة الفريقين الإنجليزيين، نظرا للتواجد المكثف فيهما للجزائريين في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أن غالبية المعجبين بصفحة ليستر يعتبرون من مُحبي رياض محرز، في حين أن الفريق الآخر شهد قفزة نوعية من عدد المُشجعيين الجزائريين منذ إلتحاق بن رحمة بصفوفه.