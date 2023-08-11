ويست هام يحفز بن رحمة قبل موقعة بورنموث

نشر فريق ويست هام الإنجليزي عدد من الصور للاعبين خلال التدريبات والاستعدادات للموسم الكروي الجديد بداية من يوم غد.

ووضع نادي ويست هام صورة الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، على الواجهة، حيث تريد إدارة النادي الإنجليزي الاستثمار في النجم الأول للفريق.

وأصبح بن رحمة نجم الفريق بالنظر إلى المستوى الكبير الذي قدّمه، الموسم الماضي أينما قاد رفقائه للفوز بنهائي دوري المؤتمر الأوروربي.

كما حفّزت إدارة النادي الإنجليزي مهاجم الخضر بطريقتها الخاصة حينما قالت “لقد عدت إلى دوري البريمرليغ”، قبل مواجهة بورنموث غدا في افتتاح أفضل الدوريات العالمية.

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