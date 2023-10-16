ويست هام يحيي ذكرى خاصة بنجمه بن رحمة

استذكرت إدارة نادي ويست هام الإنجليزي، اليوم الإثنين، نجمها الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، في مناسبة خاصة.

وكشفت إدارة ويست هام، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن تزامن تاريخ اليوم 16 أكتوبر، مع ذكرى التحاق بن رحمة بالفريق.

وكتب إدارة النادي الإنجليزي، في تغريدتها: “في مثل هذا اليوم من 2020، بن رحمة التحق بالفريق على شكل إعارة” كما أرفق هذه التغريدة بصورة للاعب بقميص ناديه.

يذكر أن سعيد بن رحمة، الذي يعد ركيزة أساسية في ناديه ويست هام، يتواجد حاليا في تربص المنتخب الوطني، الذي سيواجه وديا، اليوم الإثنين منتخب مصر.