ويست هام يدعم بن رحمة في ودية الخضر ومصر

عبّرت إدارة نادي ويست هام الإنجليزي، عن دعمها الكبير لنجمها الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، في خرجته المقبلة مع المنتخب الوطني.

وكتبت إدارة ويست هام، اليوم الإثنين، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “x”: “حظ موفق لبن رحمة، في مباراته اليوم مع الجزائر”.

وأرفقت إدارة النادي الإنجليزي، هذه العبارات، بصورة لنجمها الدولي الجزائري، بقميص ناديه ويست هام.

وتأتي هذه الخرجة من ويست هام، قبل ساعات عن المواجهة الودية التي ستجمع سعيد بن رحمة والمنتخب الوطنية، بمنتخب مصر.