ويست هام يهنئ بن رحمة بعيد ميلاده الـ26

هنأ فريق ويست هام الإنجليزي اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بعيد ميلاه الـ26 والذي يصادف 10 أوت من كل سنة، وذلك من خلال تغريدة نشرها الفريق الإنجليزي على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر.

وكشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، أن النجم الجزائري “سعيد بن رحمة” قد كسب العديد من النقاط قبل بداية الموسم الجديد، فأهدافه وأداءه في المباريات التحضيرية مع “وست هام”، يؤكد أنه يريد تقديم مستوى كبير.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة البريطانية، أن “بن رحمة” سيلعب دورا هاما في تشكيلة “مويز” هذا الموسم، بعد الموسم المتذبذب الذي قدمه الموسم الماضي، ويرى المدرب “مويز” أن النجم الجزائري قادر على قيادة خط هجوم الفريق.