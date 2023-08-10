ويست هام يهنئ نجمه الجزائري بن رحمة

وجهت إدارة نادي ويست هام الإنجليزي، اليوم الخميس، رسالة تهنئة خاصة لنجمها الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

ونشرت إدارة ويست هام، تغيردة عبر الحساب الرسني للفريق على “تويتر”، هنأت من خلالها بن رحمة بعيد ميلاده الـ28، الذي يتزامن وتاريخ 10 أوت.

كما أرفق مسؤلي النادي الإنجليزي، هذه التغريدة، بصورة لنجمهم الدولي الجزائري، بقميص فريقه.

يذكر أن سعيد بن رحمة، يعد أحد ركائز نادي ويست هام، والذي يعول عليه كثيرا في الموسم الجديد من البريمرليغ.