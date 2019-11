ويكيبيديا تدخل عالم التواصل الإجتماعي وتُهدّد “فايسبوك”

كشف جيمي ويلز، مؤسس ويكيبيديا، أن الشبكة الاجتماعية الجديدة التي أنشأها والتي تحمل إسم WT: Social، تجاوزت الـ200 ألف عضو في غضون بضعة أيام من إطلاقها.

وتقول منصة WT: Social أو WikiTribune إنّها لن تبيع أبدًا بيانات المستخدمين وهي تعتمد على “سخاء المتبرعين الفرديين” بدلًا من الإعلانات، لكسب المال، بطريقة مماثلة لموسوعة ويكيبيديا على الإنترنت.

وكُتب على الصفحة الترحيبية بموقع الشبكة الجديدة: “مع نمو الشبكات الإجتماعية، زادت أصوات الفاعلين السيئين في جميع أنحاء العالم. لقد أثرت الأخبار المزيفة على الأحداث العالمية، ولا تهتم الخوارزميات سوى بالمشاركة، وتُبقي الأشخاص مدمنين على المنصات دون مضمون”.

وأضاف الموقع: “تريد WikiTribune أن تكون مختلفة، لن نبيع بياناتك أبدًا. منصتنا تعمل على كرم المتبرعين الفرديين لضمان حماية الخصوصية ومساحة إجتماعية خالية من الإعلانات”.

وبعد الإشتراك مقابل 13 دولارًا شهريًا أو 100 دولار سنويا، تتم دعوة المستخدمين لإختيار المواضيع التي تتناسب مع اهتمامات المستخدم، مثل الأحزاب السياسية أو الفرق الرياضية أو الموسيقيين، وغيرها من المجالات.

https://t.co/Uk7PUE8GV2 just passed 200,000 members while I was having dinner with @carolecadwalla, @iRowan , @chrisinsilico , @RanaForoohar , @jamiesusskind and others on the general topic of what's gone wrong with social media and the world in general.

— Jimmy Wales (@jimmy_wales) November 18, 2019