ويل سميث مهدد بهذه العقوبة بعد الصفعة الشهيرة

أعلنت “الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها”، الجهة القائمة على جوائز الأوسكار، أنها طلبت من الممثّل ويل سميث مغادرة حفل الأوسكار. وهذا عقب صفعه زميله الفكاهي كريس روك لكنّه رفض.

كما قالت الأكاديمية في بيان “إننا وإذ نرغب بأن نوضح أنه طلب من سميث أن يغادر الحفل لكنه رفض”. “فإنّنا ندرك أيضاً أنّه كان بإمكاننا التعامل مع الموقف بشكل مختلف”.

في حين، أضافت الأكاديمية في بيانها، أن مجلس إدارتها باشر بالنظر في “الإجراءات التأديبية الواجب اتّخاذها ضدّ ويل سميث”. “لانتهاكه سياسات الأكاديمية، بما في ذلك الاتصال الجسدي غير المناسب، والسلوك المسيء أو الخطير، وتقويض نزاهة الأكاديمية”.

كما أوضح البيان أن مجلس الإدارة سيقرّر خلال اجتماع سيعقد في 18 أبريل ما إذا كان سيتّخذ “إجراءً تأديبياً” ضد سميث. و”يمكن أن يشمل هذا الإجراء تعليق عضوية ويل في الأكاديمية أو حتى طرده منها”. وأن الأكاديمية أرسلت إلى سميث إخطاراً مدّته 15 يوماً تبلغه فيه بأنّ مجلس إدارتها سيصوّت بشأن الانتهاكات التي ارتكبها. و”العقوبات التي قد تفرض عليه من جراء ذلك،في مهلة ستتيح للممثّل “الفرصة لكي يتم الاستماع إليه من خلال ردّ مكتوب”.

طالع أيضا:

وروجت جادا بينكيت سميث زوجة النجم ويل سميث للشفاء في منشور على Instagram . كما يعتبر المنشور أول تعليق عام لها منذ أن صفع زوجها الممثل الكوميدي كريس روك بحفل الأوسكار الأحد الماضي.

كما نشرت جادا بينكيت سميث على صفحتها الخاصة على “إنستغرام” صورة كتب عليها “هذا موسم للتعافي وأنا هنا من أجله”. واستشف المتابعون من خلاله، بأنها تعلن عن بدء شفائها من داء الثعلبة الذي يسبب تساقط الشعر.

في حين، لم تتطرق جادا إلى ذكر حادثة صفع زوجها ويل وجه الممثل الكوميدي كريس روك في حفل الأوسكار. بعد أن وجه الأخير دعابة على مسرح الأوسكار، تنمر فيها على جادا سميث.