ويل سميث ومارتن لورانس يعلنون عودة “BAD BOYS 4”

أعلن الممثلان ويل سميث ومارتن لورانس رسميًا من خلال مقطع فيديو نُشر على Instagram عودة “BAD BOYS 4”.

من إخراج مايكل باي، قام ببطولة “BAD BOYS 4” ممثلون مثل مايك لوري وماركوس بورنيت. وهما اثنان من رجال شرطة ميامي.

وسيعود عادل العربي وبلال فلاح إلى الخدمة في هذا الفيلم الرابع من إنتاج شركة سوني بيكتشرز. فيما لم يتم تحديد تاريخ الافراج.

وتم الإعلان عن Bad Boys 4 بمجرد إخراج الإصدار الثالث، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر الأمريكي.